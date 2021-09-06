Gece saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde yaşanan olayda, tartıştığı kişilerce darp edilen bir kişi tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

O sırada ambulans trafik kazasında yaralanan bir kişiyi acil servise bıraktı. Ambulans şoförü de sağlık personeline yardım etmek için araçtan indi. Bunu fırsat bilen şahıs, ambulansı alarak kaçmaya çalıştı.

Ambulans şoförü durumu fark etti, güvenlik görevlisi ve polisle birlikte ambulansın peşinden koştu. Ambulans hastaneden çıkmadan durduruldu. Araçtan indirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alkollü olduğu tespit edilen şüpheliye, para cezası kesildi ve ehliyetine de el konuldu.