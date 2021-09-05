Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otluk ve zeytinlik alanda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hoşköy Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, zeytin ağaçlarına sıçradı.
İhbar üzerine yangın alanına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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