Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya mavi kategorideki iller arasına geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini duyurdu.
Bakan Koca, Twitter'dan, "Sakarya, mavi il sayımızı 60'a çıkardı" bilgisini paylaştı.
Etiketler: Sakarya Fahrettin Koca Koronavirüs Tedbirleri
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