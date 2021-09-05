Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Doğanca köyündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Yangın, 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, Genç Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 15 personel ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürdü.
Etiketler: Bingöl Orman Yangını
Sıradaki Haber
Sakarya mavi kategorideki iller arasına geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz