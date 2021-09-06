Gemlik ilçesindeki çay bahçesinin çalışanları sahilde bir ölü bir yunus olduğunu fark etti.

Ölü yunusta herhangi bir yaranın bulunmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili belediye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.