Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ölü yunus karaya vurdu
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde yavru olduğu anlaşılan ölü yunus bulundu.
Gemlik ilçesindeki çay bahçesinin çalışanları sahilde bir ölü bir yunus olduğunu fark etti.
Ölü yunusta herhangi bir yaranın bulunmaması dikkat çekti. Konuyla ilgili belediye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine giden Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yunusun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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