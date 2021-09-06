Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 00:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.27'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 63.28 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 06.09.2021, 00:27:53 TSİ
Enlem : 36.0558 N
Boylam : 27.6348 E
Derinlik : 7.45 km
Detay : https://t.co/x2FrFw33Va@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deniz yüzeyinin 7,45 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Rodos adasının batısı olduğu belirlenirken, Marmaris ilçesine 63 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
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