Hadımköy'de içinde 6 farklı işletmenin bulunduğu 8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı, içeride bulunan çalışanlar hemen tahliye edildi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.https://t.co/ABllEVXh6a pic.twitter.com/mlHscITMY8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 5, 2021

Yangına 58 araç, 167 personel, 21 farklı itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine yayılmaması için yoğun çaba harcadı.

Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının bacadan kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.