Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 02:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da iş merkezinde yangın
İstanbul Arnavutköy'de içinde ağırlıklı olarak tekstil işletmelerinin olduğu bir iş merkezinde yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Hadımköy'de içinde 6 farklı işletmenin bulunduğu 8 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede binanın çatısını sardı, içeride bulunan çalışanlar hemen tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
İstanbul Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.https://t.co/ABllEVXh6a pic.twitter.com/mlHscITMY8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 5, 2021
Yangına 58 araç, 167 personel, 21 farklı itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine yayılmaması için yoğun çaba harcadı.
Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının bacadan kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
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