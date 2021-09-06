Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 04:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otluk alanda çıkan yangında araçlar zarar gördü
Bursa'da sanayi sitesinin içerisindeki otluk alanda çıkan yangında 3 hurda araç zarar gördü.
Merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, hurdalık araçların olduğu bölüme sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hurda araç zarar gördü.
Sıradaki Haber
İzmir'de otomobil dereye düştü: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz