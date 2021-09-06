Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren başladı.

Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yola çıktı.

Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.

Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.