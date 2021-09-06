Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 07:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Okullar açıldı, İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren başladı.
Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yola çıktı.
Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.
Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.
Etiketler: İstanbul Trafik Yüz Yüze Eğitim
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