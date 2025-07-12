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Türkiye
DHA 12.07.2025 10:42

Okulda arkadaşı boğazını sıkmıştı, 45 gün sonra hayatını kaybetti

Konya'da okulda sınıf arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yusuf Taşkın, 45 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Okulda arkadaşı boğazını sıkmıştı, 45 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencileri Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı.

Bu sırada iddiaya göre İ.Ç'nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın, fenalaşarak yere yığıldı. Okuldaki öğretmenler, Taşkın’a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç. ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Taşkın, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağabeyi de 15 ay önce okulda yaşamını yitirmişti

Yusuf Taşkın’ın ağabeyi 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmıştı. Kalp ritim bozukluğu oldu belirtilen Mustafa Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yusuf Taşkın'ın cenazesi bugün Akşehir ilçesi Altuntaş Mahalle mezarlığına defnedilecek.

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