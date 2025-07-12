Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 12.07.2025 05:20

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Hafta sonu, yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ankara'da sıcaklıkların 37 ila 38 derece civarında, İstanbul'da 30 ila 31 derece, İzmir'de 35 ila 37 derece arasında olması bekleniyor.

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yurt genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini söyleyen Çelik, "Özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek" dedi.

Yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu açık geçeceğini belirten Çelik, sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Kars, Ardahan çevrelerinde hafta sonunda yağış beklendiğini söyledi.

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

En yüksek sıcaklık Güneydoğu'da olacak

Marmara Bölgesi dışında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydeden Çelik, "En yüksek sıcaklıklar önümüzdeki günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olacak. İl merkezlerinde 43 ila 44 derece sıcaklık bekliyoruz. İlçe merkezlerinde birkaç derece daha yüksek olabilir" ifadelerini kullandı.

Sıcaklıkların gölgede ölçüldüğünü, güneş altında ve özellikle öğle saatlerinde çok daha üzerinde sıcaklıklar ölçülebildiğini aktaran Çelik, "Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya tedbir almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

3 büyükşehirde hava durumu

Büyükşehirlerde bir yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, sadece İstanbul'da hafta sonu havanın parçalı bulutlu geçeceğini, İzmir ve Ankara'da ise havanın açık olacağını belirtti.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Çelik, sıcaklıkların, Ankara'da 37 ila 38 derece civarında seyredeceğini, İstanbul'da mevsim normallerinin biraz üzerinde 30 ila 31 derece olacağını, İzmir'de ise 35 ila 37 derece arasında beklendiğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Ankara İstanbul İzmir Meteoroloji
Sıradaki Haber
Kayseri'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:32
ABD Dışişleri Bakanlığı 1300'ten fazla personelini işten çıkardı
04:27
Katil İsrail, Gazze'de sığınmacı çadırlarını vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı
03:47
Kayseri'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı
03:02
Diyarbakır’da 'apartman sallandı' ihbarı üzerine 5 katlı bina tahliye edildi
02:20
Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı
02:10
Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını: 2 mahalle boşaltıldı
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
Tarihi miras Anadolu Hisarı Namazgahı eski günlerine dönüyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
15 Temmuz destanı fotoğraf karelerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ