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Türkiye
AA 12.07.2025 03:04

Diyarbakır’da 'apartman sallandı' ihbarı üzerine 5 katlı bina tahliye edildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, yapacakları denetimden sonra bina hakkında bilgilendirmede bulunacak.

Diyarbakır’da 'apartman sallandı' ihbarı üzerine 5 katlı bina tahliye edildi

Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki 5 katlı bir binada oturan bazı kişilerin, binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de bölgeye gelerek, bina sakinleriyle görüştü.

Özdemir, bina sakinlerine, tedbir amaçlı binanın yarına kadar boşaltıldığını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı denetimden sonra kendilerine bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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