Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Bayıryüzügüney Mahallesi ile Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin gece boyunca karadan müdahale ettiği yangın sabah saatleri itibarıyla havadan ve karadan müdahaleye tamamen kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Bu arada Bayıryüzügüney ve Adaören Mahallesi sakinlerinin de evlerine döndüğü öğrenildi.

Yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.