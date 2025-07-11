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Türkiye
İHA 11.07.2025 22:24

Malatya'da kaza yapan araç ikiye bölündü, 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya'da, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da kaza yapan araç ikiye bölündü, 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Malatya-Elazığ kara yolu Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde, O.U. idaresindeki araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölünerek alev alıp yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sürücü O.U. ile araçta bulunan U.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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