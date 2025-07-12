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Türkiye
AA 12.07.2025 02:25

Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı

Antalya'da görevli polis memuru Bekir T., ailesiyle birlikte tayininin çıktığı Adıyaman'a giderken Konya'da kaza yaptı. Tarlaya devrilen otomobildeki 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Antalya’dan Konya istikametine giden Bekir T. idaresindeki otomobil Derebucak ilçesine geldiğinde Pınarbaşı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ​​​​​​​yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada araçta bulunan ve araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur T. olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin kız kardeşi, baldızı Ayşe Sultan Genç ile 2 aylık bebek olan oğlu Bilge Kaan T. kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralılardan sürücü ve aynı araçta bulunan sürücünün kayınpederi Bayram G. ile kayınvalidesi Gülnur G. kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücü Bekir T., Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Bekir T.’nin Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olduğu öğrenildi.

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