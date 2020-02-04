İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik-Okul Çevreleri İle Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamanın amacı, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak.

Ayrıca, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerler, park- bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul çevrelerinde yapıldı. Uygulama kapsamında ayrıca okul servis araçları ve personeli denetlendi.

328 okul servis aracı trafikten men edildi

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 46 bin 942 personelin katılımıyla yapılan

uygulamada, 36 bin 917 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, bin 210 sürücüye okul servis araçları yönetmeliğine uymamak, 80 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 119 sürücüye fazla yolcu taşımak suçlarından toplam 2 bin 79 kişiye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, eksikliği tespit edilen 328 okul servis aracı trafikten men edildi.

401 bin 99 kişi sorgulandı

Ayrıca, 16 bin 500 okul çevresi kontrol edildi. Öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park-bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerler denetlendi.

- 36 bin 737 umuma açık yer kontrol edildi, 202 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 2 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

- Umuma açık yerlerde bulunan 401 bin 99 kişi sorgulandı.

- 1 FETÖ/PDY, 15 uyuşturucu suçları, 4 cinsel suçlar, 37 yaralama, 34 hırsızlık, 19 dolandırıcılık, 12 tehdit, 13 hakaret, 9 kayıp çocuk, bin 788 yoklama kaçağı-bakaya, 183 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 115 aranan şahıs yakalandı, dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

- 12 adet av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet mermi/fişek, 4 adet kesici/delici alet ile 5 adet kurusıkı tabanca elde edildi.

- 2 gram eroin, 93 gram esrar, 52 gram sentetik uyuşturucu, 33 adet sentetik uyuşturucu hap, 19 bin 872 paket kaçak sigara, 2 bin 569 litre kaçak içki, 9 bin 150 adet tütün doldurulmuş macaron ve 200 bin 185 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.