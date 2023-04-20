Öğretmen çift TEKNOFEST 2023'te birbirlerine rakip oldu

Salihli Kudret Demir Ortaokulunda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Ertuğ Gözaydın ile Altınordu Ortaokulunun sosyal bilgiler öğretmeni eşi Ayşe Gözaydın, DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nden seçtikleri öğrencilerle, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" kategorisinde TEKNOFEST 2023'e başvurdu.

Çalışmalarını Salihli Atatürk Yüzme Havuzunda yürüten öğretmen çift, TEKNOFEST'te birbirlerine rakip oldu.

Ertuğ Gözaydın ve öğrencileri "Zağanos ROV" ve Ayşe Gözaydın ve ekibi ise "Alsancak ROV" adını verdikleri tasarımlarıyla bu ay sonu İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te finale kalmayı başardı.

Ayşe Gözaydın, eşi Ertuğ Gözaydın'ın 3 yıldır İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katıldığını hatırlattı.

Eşinin yardımı ve desteğiyle aynı yarışmaya öğrenci hazırladığını aktaran Gözaydın, şöyle konuştu:

"Benim takımım daha çok kız öğrencilerden oluşuyor. Hatta kendi kızlarımı da takıma aldım ve küçük görevler de vererek, onları da bu sürece dahil etmeye çalıştım. Bizim aile içinde yaptığımız için güzel bir etkinlik haline geldi. Finale kaldıktan sonra eşimle aramızdaki rekabet ev hayatına da yansıdı. Sizin robotta neler var, ne eksik, ne fazla, biz de bunu ekleyelim gibi konuları konuşuyoruz. Birbirimizden tüyolar almaya çalışıyoruz. Eşimin tecrübesi daha iyi olduğu için onun robotu biraz daha öne çıktı."

Ertuğ Gözaydın da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda 3. kez finale kaldıklarını anımsattı.

Eşinin de aynı yarışamaya katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Gözaydın, "Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak evimden de bir rakibim var. Eşim de bir takım hazırlamak istedi. O da öğrencileriyle farklı bir tasarımla araç hazırladılar. Şimdi iki takım finalde yarışacak. Tatlı bir rekabet oluyor aramızda. Ayrı havuzda çalışıyoruz, birlikte aynı görevleri kimin daha kısa sürede tamamladığını görüyoruz. Bu konularda çalışıyoruz, finalden önce bunun avantajını yaşıyoruz. Bazen iddialara da sahne oluyor. İnşallah finalde güzel bir sonuç alırız" diye konuştu.

Alsancak ROV takımının kaptanı 9. sınıf öğrencisi Begüm İpek ise rakip takımdaki arkadaşlarıyla geçirdiklerini sürenin kendilerine büyük deneyim kazandırdığını anlattı.

Zağanos ROV takımını kaptanı Kaan Yurtkölesi de hazırladıkları su altı robotuyla yarışmada iddialı olduklarını ifade etti.

Öğrencilerden Tuğra Canbaz da "Ertuğ hocamın öğrencisiyim ancak Ayşe hocam da bana çok şey kattı, ikisinde de çok şey öğrendim" dedi.

Efe Balık ise bir evden iki final takımının kendilerine avantaj sağladığına işaret ederek, "Hem kaynaşıp fikir alışverişi yapabiliyoruz hem de aynı zamanda çalışmalarımızda birbirimize destek oluyoruz. Aramızdaki bu rekabet işin güzel yanlarından birisi. Aynı havuzda çalışmak takım ruhu için de iyi oluyor" diye konuştu.