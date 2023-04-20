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Türkiye
AA 20.04.2023 10:58

Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu

Kadıköy’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce binanın demir kapısını kırdıktan sonra yolun karşısına geçerek duvara çarptı. Kaldırımda yürüyenler ezilmekten saniyelerle kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasanpaşa Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir anda binanın bahçesinden çıkarak önce demir kapıyı kırdı.

Kaldırımdaki ve yol kenarında park halindeki polis aracına çarpmaktan saniyelerle kurtulan sürücü, az önce çok sayı da aracın geçtiği caddeyi de geçerek kaldırıma çıkıp duvara çarparak durabildi.

Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu

Çarpmanın etkisiyle dumanların yükseldiği otomobilde bulunanlardan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobilin sürücüsü ise sıkıştı. Sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

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Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu
Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu
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