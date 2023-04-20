Kaldırımda yürürken ezilmekten son anda kurtuldu

Hasanpaşa Mahallesi, Mandıra Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir anda binanın bahçesinden çıkarak önce demir kapıyı kırdı.

Kaldırımdaki ve yol kenarında park halindeki polis aracına çarpmaktan saniyelerle kurtulan sürücü, az önce çok sayı da aracın geçtiği caddeyi de geçerek kaldırıma çıkıp duvara çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle dumanların yükseldiği otomobilde bulunanlardan iki kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Otomobilin sürücüsü ise sıkıştı. Sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.