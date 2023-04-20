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Türkiye
AA 20.04.2023 11:51

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında tavanın çökmesi sonucu biri itfaiye eri 4 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü

Mersin Sanayi Sitesi'nde, dün akşam mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü.

Göçük altında kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine yangın yerindeki bazı ekipler duruma müdahale etti.

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü

Ekiplerin çalışması sonucu itfaiye eri Nazmi Çelikkaya'nın (30) cansız bedeni enkaz altından çıkartıldı.

Yıkıntılar arasında 4 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmasını sürdürdü.

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu sabah saatlerinde 3 işçinin de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. İş yeri içerisinde olduğu değerlendirilen 1 işçiye ulaşmak için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Mersin'de mobilya fabrikasında yangın: Biri itfaiye eri 4 kişi öldü

İş makineleriyle yapılan çalışmalara AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Akdeniz Belediyesi ekipleri katılıyor.

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