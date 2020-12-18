Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygusal mektup
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilkokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına gönderdikleri 112 mektupla teşekkür etti.
İlçedeki Vangölü İlkokulu öğrencileri, salgınla mücadelede en ön safhada görev alan sağlık çalışanlarına destek olmak için duygularını kaleme döktü.
Toplum sağlığını korumak için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları mektuplarla teşekkür eden öğrenciler, hazırladıkları 112 mektubu sağlık çalışanlarına ulaştırmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Erdinç Eren'e teslim etti.
[Fotoğraf: AA]
Okul Müdürü Şahin Ballıkaya, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla bir kampanya başlattığını söyledi.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
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