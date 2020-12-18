Antalya'da dün akşam bir villada buluşanlar, saat 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar parti yaptı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen gecede, partiye katılanlar birbirlerine sarılarak dans etti.

Partiye katılanlar çektikleri görüntüleri, 'Eğlence başlasın' ve 'Canınız çeksin' notlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parti düzenlenen villayı tespit ederek, katılanları belirlemek için harekete geçti.