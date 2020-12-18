Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 28 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 28 yabancı uyruklu yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları yolcu otobüsünde 28 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.
Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.
Aracı trafikten men edilen sürücü T.M. hakkında para cezası uygulandı.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı
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