Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana merkezli 2 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde dijital materyaller ele geçirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü YPG/PKK şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, Adana ve Mersin'de tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda kaldıklarını belirlediği 5 zanlıyı eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Suriye'de Aynularab bölgesinde terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara katıldıkları belirlenen 5 şüphelinin çadırlarında, tabanca, 5 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların, tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda gizlendikleri ve bölgede terör propagandası yaptıkları öne sürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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