Vaka artışının yaşandığı iller mercek altına alındı. Gelişmeler anlık takip edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Tedbirler artırıldı,rakamlar tablolara olumlu olarak yansıdı.

İzmir'de önlemler rakamlara yansıdı

İzmir'de vaka sayısı yüzde 35 geriledi, hastanelerin yükü asaldı. Diyarbakır, vaka sayılarının yüksek seyrettiği kentlerdendi. Tablo olumlu yönde değişti.

[Fotoğraf: AA]

Ordu'da filyasyon ekiplerinin sayısı artırıldı, vaka sayısında yüzde 50 düşüş gözlendi. Samsun ve Adana'da da günlük vaka sayıları yüzde 20 azaldı.

Tedbirlere duyarlılık sonuç verdi

Kısıtlamalar öncesi Hatay da artışın yaşandığı illerin başındaydı. Yatak doluluk oranı yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85'e ulaşmıştı. Vaka sayısı son günlerde Hatay'da da düşüşe geçti.

Salgın tedbirleri en fazla ev ziyaretleriyle ihlal edildi.

Ziyaretler azaldı, sayılar düştü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Özellikle Anadolu bölgesinde Akdeniz bölgesinde kışın misafirlikler çok popülerdir. İnsanlar misafirliğe gidip akşamları maskelerini çıkartıp bir araya geliyorlar. İnsanlarımız artık gördüler bu hastalık ciddi bir hastalık kolay bulaşıyor" dedi.

Önümüzdeki dönemlerde de vatandaşların maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.