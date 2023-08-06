Açık 36.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 06.08.2023 12:20

Öğrenciler şehitlik ziyareti sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

Bayburt’tan Çanakkale’ye şehitlik ziyaretine giden bir grup öğrenci, dönüş yolunda yedikleri yemekten zehirlendi. 20 öğrenci, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler şehitlik ziyareti sonrası yedikleri yemekten zehirlendi

Bayburt’tan 33 öğrenci Çanakkale’ye düzenlenen gezi programında şehitlik ve tarihi yerleri ziyaret etti.

Ziyaretlerini tamamlayan öğrenciler, dün akşam saatlerinde Bayburt’a otobüsle yola çıkmadan önce Çanakkale İl Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi’nde akşam yemeği yedi.

Yemeğin ardından yola çıkan öğrencilerin bazılarında otobüste bulantı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti başladı. Bunun üzerine öğretmenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

Yemekten numune alındı, incelemeye gönderildi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi sınırlarında bulunan otobüs, ambulanslar eşliğinde Malkara Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yedikleri yemekten zehirlendikleri iddia edilen 20 öğrenci tedaviye alındı Tedavileri tamamlanan öğrenciler daha sonra taburcu edildi.

Öğrencilerin yediği akşam yemeğinden numune alınarak, incelemeye gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

ETİKETLER
Bayburt Çanakkale Tekirdağ Gıda Zehirlenmesi
Sıradaki Haber
İstanbul'da motosikletlere yönelik denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
Hedef Hatay'ın yeniden inşası: Depremin ardından 4 milyar liralık yatırım yapıldı
12:45
Balıkesir'de ormanlık alanda yangın
12:47
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
12:29
İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan 2 bot battı
12:26
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
11:53
Bahreyn vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
FOTO FOKUS
Hedef Hatay'ın yeniden inşası: Depremin ardından 4 milyar liralık yatırım yapıldı
Hedef Hatay'ın yeniden inşası: Depremin ardından 4 milyar liralık yatırım yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ