Elazığ'da kalıcı konutların inşa süreci devam ediyor

Elazığ, 24 Ocak 2020'de yıkıcı bir deprem yaşadı. 6,8'lik depremden 3 yıl sonra şehri bu kez asrın felaketi vurdu.

6 Şubat depremlerinde ilk sarsıntı sonrası boşaltılan bir bina ikinci sarsıntıya dayanamadı.

Depremler sonrasında kentte binalar mercek altına alındı. Hasar tespit çalışmaları titizlikle yürütüldü.

"Elazığ'da 11 bin binada ağır hasar oluştu"

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, "Yaklaşık 36 bine yakın bina incelendi, bunlardan 11 bin binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Ayrıca depremin hemen ardından 101 bina acil yıkılması gereken bina olduğu için onay aldık bunları derhal yıktırdık, diğer ağır hasarlı binaların yıkımını da İl Özel İdaresi marifetiyle sürdürmekteyiz" dedi.

Elazığ'da kalıcı konutlar için çalışmalar hızla ilerledi. Yer tespiti sonrası ilk temeller atıldı.

[Grafik: TRT Haber]

"İlk etapta 1877 konut yapılıyor"

Elazığ AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte 1887 konutun hızlı bir şekilde yapıldığını ve ihalelerin ardından 2 bin 500'e yakın konutun da kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Toplam 20 bin 261 konut inşa edilecek

2020'deki deprem sonrası TOKİ tarafından yapılan deprem konutları, yapı stokuna da katkı sağladı. Birçok aile bu binalara yerleşti. Asrın felaketine TOKİ konutlarında yakalananlar evlerin güvenliğine dikkati çekiyor.

Kentte afetzedeler için toplamda 20 bin 261 konut inşa edilecek.

Grafik: Ayhan Akgün