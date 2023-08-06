Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.08.2023 02:27

Bakan Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarını kınadı.

Bakan Tunç, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonları kınadı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün gerçekleşen terör örgütü PKK destekçilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan provokasyonunu en şiddetli şekilde kınıyorum. İsveç'in terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade etmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik provokasyonlara sessiz kalması kabul edilemez. NATO'da müttefikimiz olmak isteyen İsveç'in, terör örgütlerinin faaliyetlerine izin vermeyerek taahhütlerine sadık kalması gerekir. Terör bir insanlık suçudur. Terör örgütlerinin her türlü eylemlerine engel olunması hukuk devletlerinin asli görevidir."

 

ETİKETLER
Yılmaz Tunç İsveç Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden İsveç'teki çirkin eyleme tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:32
Polis aracı otomobille çarpıştı: 1’i polis 2 yaralı
03:08
Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası: 2'si ağır 3 yaralı
03:05
Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 tutuklama
02:02
Şanlıurfa’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
01:47
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da Filistin köyüne baskın
00:46
Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
New York'ta sosyal medya fenomeninin hediye dağıtımında arbede
FOTO FOKUS
Sahile vuran dalga araçları ve insanları sürükledi
Sahile vuran dalga araçları ve insanları sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ