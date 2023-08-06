Depremin vurduğu Adana yardım için lojistik üs olarak kullanıldı

Asrın felaketinde yara alan illerden biri de Adana idi. Sarsıntı öyle güçlüydü ki binalar tek tek yıkıldı. Apartmanlar kağıttan kule gibi çöktü.

İlk depremde Adana sokakları, panikle sokağa çıkanlarla doldu. İkinci depreme ise kimi sokakta, kimi iş yerinde, kimi evinde yakalandı. O anlar TRT Haber yayınına yansıdı.

Her iki depremde Adana'da 418 kişi hayatını kaybetti. 8 bin bina hasar gördü, 2 bin 904 bina yıkıldı.

Adana Valiliği hızla, Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Dakikalarla yarıştılar. Enkazdan can kurtarma mesaisine gönüllüler de katıldı. Enkaz altında kalan 418 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan 34 kişi ise Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

"Kentte bir buçuk günde arama-kurtarma faaliyeti tamamlandı"

Adana Valisi Süleyman Elban, kentteki arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin, "Saat beş buçuk itibarıyla da enkaz kurtarma ekiplerimiz, arama kurtarma çalışmalarına başladılar. O yüzden bir buçuk gün içersinde arama kurtarma faaliyetini tamamladık" bilgisini verdi.

[Grafik: TRT Haber]

Havalimanları lojistik merkez oldu

Kentteki İncirlik ve Adana havalimanlarından 70 bin personel de deprem bölgesine gönderildi. Farklı kent ve ülkelerden gelen yardımlar, 200 bin metrekare alanda kurulan depoda ayrıştırıldı. Depoda 4 bin 800 personel, yardım malzemelerini afetzedelere ulaştırmak için mesai yaptı. Hazırlanan malzemeler kara ve hava yoluyla afetzedelere ulaştırıldı.

Deprem sonrası sağlık hizmetlerinde Adana Şehir Hastanesi büyük rol üstlendi.

Enkaz altından çıkarılan yaralılar için Milli Savunma Bakanlığı hava koridoru oluşturdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler yaralıları Adana Şehir Hastanesi'ne taşındı. Ekipler, depremzedeleri yaşama bağlı tutmak zamanla yarıştı.

Adana da yaralıydı ama diğer kentlerden gelen 250 binden fazla afetzedeyi misafir etti.

Vali Elban, ''Tüm hastanelerimiz, sağlık kurumlarımız, personelimiz başta Hatay olmak üzere Hatay, Gaziantep, Maraş, Adıyaman ve Malatya'dan gelen depremzedelere burada hizmet verdik. Hatta hayatını kaybeden vatandaşlarımızın da cenaze ve defin işlemlerini de burada yaptık" diye konuştu.

İlk etapta 300 bin çadır kuruldu

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için tüm kurumlar imkanlarını seferber etti.

Depremzedeler için ilk etapta 300 bin 809 çadır kuruldu. Konteyner kent oluşturuldu. Şambayadı geçici konaklama merkezindeki konteyner evlerde 227 afetzede kalıyor.

Toplam 21 bin 21 konut inşa edilecek

Adana'da depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun kalıcı konutların yapımı sürüyor.

2 bin 438'i köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 kalıcı konut inşa edilecek. Şu anda 3 bin 191 konutun inşası devam ediyor. Yapımı devam eden kalıcı konutların Adanalı hak sahiplerine Eylül ayında teslim edilmesi bekleniyor.

Haber: Hakan Özdemir

Dron- Kamera: Çağlar Öztürk

Kurgu : Enes Peri

Grafik: Ayhan Akgün

