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Türkiye
DHA-İHA 06.08.2023 09:33

İstanbul'da motosikletlere yönelik denetim

İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetiminin yapıldığı uygulamada, Küçükçekmece'de yapılan denetimlerde ise 2 motosikletli para cezası aldı.

İstanbul'da motosikletlere yönelik denetim

İstanbul polisi tarafından kent genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ümraniye'de yapılan denetimde durdurulan motosikletler tek tek aranırken, sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında durdurulan motosikletler arandı. Sürücüler, Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde yapılan denetimlerde ise 2 motosikletli para cezası aldı. Şahıslardan biri ehliyetsiz kullanım suçundan 8 bin TL, diğeri ise kural dışı kullanım suçundan 4 bin TL ceza aldı. Denetleme gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

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