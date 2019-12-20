Obruklar yüzünden Çankırı'da bir köy taşınıyor20 Aralık 2019 Cuma 22:21 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 22:58
Çankırı'nın İnandık köyünde yaşayanlar, yıllardır obruklar yüzünden korku içindeydi. Köyde yapılan incelemede, evlerin güvenlik nedeniyle başka bir yere taşınmasına karar verildi.
Çankırı’ya bağlı İnandık köyünde, 15 yılı aşkın süredir obruklar oluşuyor. Obruklar yöre halkının kabusu oldu. Köy sakinleri derinliği 15 metreyi bulan obrukları AFAD’a bildirdi. 66 haneli köyün büyük bir tehlike altında olduğu belirlendi.
AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, köyün altında boşlukların olabileceği tespitinde bulunduklarını söyleyerek, "Ondan sonra köyümüzdeki konutlarda da çatlakların olduğunu ve bu çatlaklarında alttaki boşluklardan oluşabileceği kanaatine vardık" dedi.
Köy sakinlerinin bir kısmı yeni evlerine taşındı
Köyün güvenli bir yere taşınması kararlaştırıldı. AFAD tarafından köye 3.5 kilometre uzaklıkta bir alan belirlendi, çalışmalar başladı. Özçelik, "Erimeye müsait olan birimler olmayan bir yer aradık. Buradaki kilometreden erimeye yer açan birimler olmadığı tek yer orasıydı" dedi.
65 konut ve 48 ahırdan oluşan projede sona gelindi. Köy sakinlerinin bir kısmı yeni evlerine taşındı bile.
Köylerinde oluşan obruklardan ötürü yıllarca korku içinde yaşayan İnandık köyü sakinleri taşındıkları yeni köylerinde artık huzurlu ve güvenli bir yaşam sürüyor.
Projenin 2020 içinde tamamlanması planlanıyor.
Haber: Deniz Aslan
Kamera: Yusuf Beşli