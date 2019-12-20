Çankırı’ya bağlı İnandık köyünde, 15 yılı aşkın süredir obruklar oluşuyor. Obruklar yöre halkının kabusu oldu. Köy sakinleri derinliği 15 metreyi bulan obrukları AFAD’a bildirdi. 66 haneli köyün büyük bir tehlike altında olduğu belirlendi.

AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, köyün altında boşlukların olabileceği tespitinde bulunduklarını söyleyerek, "Ondan sonra köyümüzdeki konutlarda da çatlakların olduğunu ve bu çatlaklarında alttaki boşluklardan oluşabileceği kanaatine vardık" dedi.

Köy sakinlerinin bir kısmı yeni evlerine taşındı

Köyün güvenli bir yere taşınması kararlaştırıldı. AFAD tarafından köye 3.5 kilometre uzaklıkta bir alan belirlendi, çalışmalar başladı. Özçelik, "Erimeye müsait olan birimler olmayan bir yer aradık. Buradaki kilometreden erimeye yer açan birimler olmadığı tek yer orasıydı" dedi.

65 konut ve 48 ahırdan oluşan projede sona gelindi. Köy sakinlerinin bir kısmı yeni evlerine taşındı bile.

Köylerinde oluşan obruklardan ötürü yıllarca korku içinde yaşayan İnandık köyü sakinleri taşındıkları yeni köylerinde artık huzurlu ve güvenli bir yaşam sürüyor.

Projenin 2020 içinde tamamlanması planlanıyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Yusuf Beşli