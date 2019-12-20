İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararını açıklamasının ardından, Büyükada'da faytonların yolcu beklediği alan boşaltılarak ve fayton turları durduruldu.

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Büyükada'da faytonların yolcu aldığı yere gelerek faytoncuların temsilcileriyle görüştü.

Ayhan, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararı uygulamaya başladıklarını belirterek, faytonlara koşulan atların ahırlara alınarak orada bakılacağını söyledi.

Atların kaldıkları yerlerin fiziki şartlarının uygun olmadığını anlatan Ayhan, kararın sadece Büyükada'da değil, atların bulunduğu tüm adalarda geçerli olduğunu vurguladı.

"Tarama sonuçlarını beklediğimiz atlar var"

Ayhan, faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararına ilişkin, "Şu anki alınan bu karar, bunun sıfırlanmasına yönelik radikal bir karar. Bu radikal karar sonrasında bunu sıfırlama çalışmaları olacak, çeşitli kurumlar da harekete geçti. Bu kararlılığımızı arkadaşlarımızın da bilmesini istiyoruz. Onlar tabii bu işten para kazandıklarını, evlerine ekmeği bu vesileyle götürdüklerini söylüyorlar. Biz bunun farkındayız. Bu sebeple de zaten adalarımızın nüfus yoğunluğunun en az olduğu bu ayda uygulanmış oldu. Tarama sonuçlarını beklediğimiz atlar var. Onların sonuçlarına göre de hareket edeceğiz" dedi.

Esnafla her zaman olduğu gibi bundan sonra da oturup konuşacaklarını belirten Ayhan, şunları söyledi:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yeni bir sayı zikretmem mümkün değil. Biz atların ruam hastalığı riskini doğurduğundan dolayı, 3 ay süreyle faytonlara atların koşulmasını durduruyoruz. Atlar ahırlarına geçecek, orada barındırılacaklar. Şu saat itibarıyla kararı uygulayacağız. Bu kararı sadece Büyükada’da değil, Heybeliada ve Burgazada'da atlarımız var, oralarda da yerine getireceğiz."

Elektrikli araçların Adalar'a gönderileceği yönünde bir bilgi bulunduğu hatırlatılan Ayhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine de düşen çok görev var. Gerekli tedbirleri alacağı kanaatindeyiz. Ahırların hijyenlerinin sağlanması, hijyen ahırlarının oluşturulması, ahırların hem hayvan hem de çevre sağlığı açısından düzenli hale getirilmesi gibi görevleri var" dedi.

Kaymakam Ayhan'ın açıklamasının ardından faytonların yolcu beklediği alan boşaltılarak ve fayton turları durduruldu.

Adaya gelen çevik kuvvet ekiplerince alanın girişine barikat kuruldu.

Kaynak: AA