TBMM Genel Kurulu 2020 bütçesinin kapanış oturumu üzerine toplandı. Genel kuruldaki görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı.

Oktay konuşmasında, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve topyekûn refah artışına dönüştürecektir" sözlerine yer verdi.

Ayrıca Oktay, konuşmasında şu açıklamayı yaptı:

"S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir."

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