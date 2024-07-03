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Türkiye
AA 03.07.2024 21:09

Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona doğru

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yerine yapılan hastanelerin inşaatında sona gelindi.

Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona doğru
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yapımı sürüyor.

Çelik konstrüksiyon olarak 2 katlı ve 15 bin 995 metrekare alanda yapımı süren Nurdağı Acil Durum Hastanesi, 73 yatak, 52 servis yatağı, 20 poliklinik odası, 16 kişilik yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathaneden oluşuyor.

Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona doğru

Hasar gören hastanenin yerine yapılan 2 katlı çelik konstrüksiyondan 13 bin 184 metrekare alanda inşa edilen Oğuzeli Acil Durum Hastanesinde ise 68 servis yatağı, 19 poliklinik odası, 4 diş ünitesi, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 3 ameliyathane bulunuyor.

İnşaatında yüzde 95 seviyesine gelen iki hastanenin, kısa zamanda açılması planlanıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

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