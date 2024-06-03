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Türkiye
AA 03.06.2024 15:34

Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşasında sona gelindi

Depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşasının yüzde 98'i tamamlandı.

Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşasında sona gelindi
[Fotograf: AA]

Depremde ağır hasar gören Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından ilçede sahra hastanesi ve mobil sağlık uygulamasıyla vatandaşlara hizmet verildi.

Yıkılan binanın olduğu alana yapılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşaatını yürüten firmanın mühendislerinden Semih Arslan, gazetecilere, yapının yüzde 98'inin tamamlandığını söyledi.

Nurdağı Devlet Hastanesi'nin inşasında sona gelindi

Hastanenin 17 bin metrekare alan üzerine 2 katlı ve çelik konstrüksiyon olarak yapıldığını belirten Arslan, "Hastanemizde 12 poliklinik odası, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathane bulunuyor. Hastane büyük oranda tamamlandı, yakında hasta kabulüne başlayacak." dedi.

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