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Türkiye
DHA 03.06.2024 13:40

Antalya 41 dereceyi gördü: Vatandaşlar denize koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından turizm kenti Antalya'da, sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 36 seviyelerinde seyretti. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler de sahillere akın etti.

Antalya 41 dereceyi gördü: Vatandaşlar denize koştu

Yurdun büyük bölümünde yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Antalya'da da termometreler 41 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da kendilerini sahil kenarlarına attı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Antalya çok güzel, muhteşem ve sıcak"

Fransa'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya gelen ve Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkaran Anne- Emmanuel's, `Antalya çok sıcak, bu havayı seviyoruz, arkadaşlarımla Fransa'dan geldik. Arkadaşlarım havanın her gün bu kadar iyi olmasına şaşırıyor. Antalya çok güzel, muhteşem ve sıcak. Antalya'yı çok sevdik` dedi. Anne-Emmanuel's, sözlerini Türkçe olarak `Antalya çok güzel` diye tamamladı.

"Bizim memleketimiz çok güzel"

Sıcaktan bunalan ve ailesiyle Konyaaltı Sahili'nin yeşillik şeridinde piknik yapan Fadime Bildik, `Sıcaktan bunalıyoruz. Yayla memleketlerinde yaşadığımız için buralar bize sıcak geliyor. Biz de ailemizle beraber burada gölge altında kahvaltımızı yapıyoruz` dedi. Yurt dışından ailesinin yanına tatile geldiğini belirten Selma Coşkun ise `Tatile geldim. Bizim memleketimiz çok güzel. Buralar cennet inanın. Ülkemi seviyorum. Bugün denize girmekten ziyade piknik yapmayı tercih ettik` diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yüksek sıcaklık hafta boyu sürecek

Şehir merkezinde bulunan termometrelerde hava sıcaklığı, güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Araçlarda ise 38 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.

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