Antalya 41 dereceyi gördü: Vatandaşlar denize koştu

Yurdun büyük bölümünde yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Antalya'da da termometreler 41 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da kendilerini sahil kenarlarına attı.

[Fotoğraf: DHA]

"Antalya çok güzel, muhteşem ve sıcak"

Fransa'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya gelen ve Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkaran Anne- Emmanuel's, `Antalya çok sıcak, bu havayı seviyoruz, arkadaşlarımla Fransa'dan geldik. Arkadaşlarım havanın her gün bu kadar iyi olmasına şaşırıyor. Antalya çok güzel, muhteşem ve sıcak. Antalya'yı çok sevdik` dedi. Anne-Emmanuel's, sözlerini Türkçe olarak `Antalya çok güzel` diye tamamladı.

"Bizim memleketimiz çok güzel"

Sıcaktan bunalan ve ailesiyle Konyaaltı Sahili'nin yeşillik şeridinde piknik yapan Fadime Bildik, `Sıcaktan bunalıyoruz. Yayla memleketlerinde yaşadığımız için buralar bize sıcak geliyor. Biz de ailemizle beraber burada gölge altında kahvaltımızı yapıyoruz` dedi. Yurt dışından ailesinin yanına tatile geldiğini belirten Selma Coşkun ise `Tatile geldim. Bizim memleketimiz çok güzel. Buralar cennet inanın. Ülkemi seviyorum. Bugün denize girmekten ziyade piknik yapmayı tercih ettik` diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Yüksek sıcaklık hafta boyu sürecek

Şehir merkezinde bulunan termometrelerde hava sıcaklığı, güneş altında 41 dereceyi gösterdi. Araçlarda ise 38 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığının hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.