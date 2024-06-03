Parçalı Bulutlu 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.06.2024 12:47

İstanbul'da iki metro hattında arıza

Yenikapı-Kirazlı ve Bakırköy-Kayaşehir metro hatlarında teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu. Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

İstanbul'da iki metro hattında arıza
[Fotograf: AA]

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seyir halindeki metroların yönlerinin karışması nedeniyle teknik arıza yaşandı.

Arıza seferlerde gecikmeye yol açtı, metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

Esenler istasyonunda bekleyen yolcuların, rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçtiği görüldü.

İstasyonda, gecikmenin teknik arızadan kaynaklandığı yönünde anons yapıldı.

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan teknik arızaya ilişkin ise Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir-İncirli istasyonları arasında yapılmaktadır."

Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Çöken apartman ile yıkımı yapılan binanın enkazı kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:20
Atatürk'ün tavsiyesiyle öğretmen olan Sabiha Özar 108 yaşında hayatını kaybetti
13:15
Malatya'da 2 bin 978 köy evi daha teslime hazır
13:08
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 1,6 milyon yedek parça ele geçirildi
13:09
Kritik minerallerin piyasa değerini yükseliyor
12:55
Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
12:54
Abdülhamid Han sondaj gemisinin boğazlardan geçemediği iddiasına yalanlama
Okula bisikletle konvoy halinde giden öğrencilere zabıtalar eşlik ediyor
Okula bisikletle konvoy halinde giden öğrencilere zabıtalar eşlik ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'de 7 aylık oğlunu kaybeden baba: Oğlumu aldığımda bir deri bir kemikti
Gazze'de 7 aylık oğlunu kaybeden baba: Oğlumu aldığımda bir deri bir kemikti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ