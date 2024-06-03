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Türkiye
AA 03.06.2024 11:32

Köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Duru Fidanboylu, yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor. Ailesi, kızlarının psikolojisinin bozulduğunu ve köpek sesi duyduğunda koşarak eve geldiğini söylüyor.

Köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Karaova Mahallesi'nde yaşayan ve buradaki ilkokulda eğitim gören 7 yaşındaki Fidanboylu, 24 Mayıs'ta okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Yardıma koşan bir velinin müdahalesiyle köpekten kurtulan öğrenci, bölgeye yakın sağlık ocağına götürüldü. Karın ve bel bölgesinde ısırık ve derin pati izleri oluşan küçük kız, büyük korku yaşadı. Saldıran köpek ile beraberindeki bir köpek, ekiplerce belediyenin geçici hayvan barınağına götürüldü.

Yaşadıklarını anlatan Duru Fidanboylu, okulun bahçesinde gezdiği sırada köpeğin saldırısına uğradığını, bir velinin yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Saldırı nedeniyle çok korktuğunu belirten Fidanboylu, karnında izlerin olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çocuğumun psikolojisi bozuldu, köpek sesi duysa koşarak eve geliyor"

Fidanboylu, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını dile getirdi.

Baba Hüseyin Fidanbolu ise kızının yaralanması nedeniyle çok endişelendiğini belirterek, insanların okul çevresine mama bırakmalarını, burayı hayvanların yaşam alanları olarak algılamalarına neden olmalarını doğru bulmadığını söyledi.

Herkesin kendi evinin önünde köpeğini beslemesi gerektiğini ifade eden Fidanboylu, "Aynı gün aynı okulda iki vaka daha yaşanmış. İki çocuk daha köpeğin saldırısına uğramış. Konu adli vaka oldu. Ben kızıma devlet hastanesinde kuduz iğnesi vurduruyorum. Üç iğnesi daha yapılacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, evin bahçesine bile çıkartsam köpek sesi duyduğunda koşarak eve geliyor. Evden çıkmak bile istemiyor. Benim bir günde dört kez Bodrum'a gidip gelmem 2 bin lira. Biz maddi durumu iyi olmayan insanlarız" diye konuştu.

Hüseyin Fidanboylu, sahipsiz köpeklerle ilgili sorunun çözülmesini istedi.

"Tüm gün okulda kızımızı bekliyoruz"

Anne Ayten Fidanboylu da yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirerek, sahipsiz hayvanların toplanmasını istediğini kaydetti.

Kimsenin çocuğunun canının yanmasını istemediğini kaydeden Fidanboylu, "Hayvanları seviyoruz sahip çıkılsın, beslensin ama okul çevresinde ve bahçesinde değil. Bu konuda önlem alınsın. Hiçbir çocuğa da zarar vermesin istiyorum. Kızım köpek sesi duysa koşarak eve geliyor, korkuyor. Psikolojisi bozuldu. Okula getirdim ama çevrede köpekler olduğu için bırakıp gidemiyorum, aklım hep onunla. Tüm günümüzü okulda geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Öte yandan, bazı mahalle sakinleri ve veliler de okul çevresinde dolaşan köpekler nedeniyle çok tedirgin olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.

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