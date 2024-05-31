Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber/AA 31.05.2024 14:02

Nüfus müdürlükleri LGS için pazar günü de açık olacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran'da açık bulundurulacak.

Nüfus müdürlükleri LGS için pazar günü de açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.

1 milyon 38 bin 192 aday yarışacak

Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Sınavın kapsamında değişiklik yok

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav yapılacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu.

Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alındı

Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alınırken sınav soruları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı. Öğrencinin okula devamı, derse aktif katılımı ve ders kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri anlayarak yapmış olmaları, sınavda istedikleri sonucu almalarını kolaylaştıracak.

Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de sınava hazırlık yapan öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarını desteklemek için örnek sorular yayımlandı. Hazırlanan örnek soru paketlerinde her dersten sorular ve bu soruların örnek çözüm videoları yer aldı. Örnek sorulara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası "odsgm.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

Öğrenciler, fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak

LGS merkezî sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

ETİKETLER
LGS Nüfus Sınav Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
Eski HDP'li başkan yurt dışına kaçarken yakalandı
14:46
Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle belde halkı yeniden sandık başına gidecek
14:34
İsrail, İspanya'nın konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebini reddetti
14:24
Türk Hava Kuvvetleri 113 yaşında
14:28
BM: Gazze'deki kalabalık sığınma merkezleri bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor
14:20
Trump'ın suçlu bulunması ABD'deki başkanlık seçimi sürecini nasıl etkileyecek
Göynük Plajı mavi bayrağı 30 yıldır bırakmıyor
Göynük Plajı mavi bayrağı 30 yıldır bırakmıyor
FOTO FOKUS
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
FETÖ’nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ