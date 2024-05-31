Nüfus müdürlükleri LGS için pazar günü de açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.

1 milyon 38 bin 192 aday yarışacak

Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Sınavın kapsamında değişiklik yok

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav yapılacak. Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu.

Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alındı

Sınavda, 8. sınıf öğretim programları esas alınırken sınav soruları, ilgili dersin öğretim programları doğrultusunda hazırlanan ders kitaplarında yer alan konu, kazanım, etkinlik ve sorular doğrultusunda hazırlandı. Öğrencinin okula devamı, derse aktif katılımı ve ders kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri anlayarak yapmış olmaları, sınavda istedikleri sonucu almalarını kolaylaştıracak.

Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de sınava hazırlık yapan öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarını desteklemek için örnek sorular yayımlandı. Hazırlanan örnek soru paketlerinde her dersten sorular ve bu soruların örnek çözüm videoları yer aldı. Örnek sorulara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfası "odsgm.meb.gov.tr" üzerinden ulaşılabiliyor.

Öğrenciler, fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak

LGS merkezî sınavına katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince onaylanarak öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alırken öğrenciler sınava fotoğraflı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleri ile kabul edilecek.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.