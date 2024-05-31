Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz'e kavuşmak için eyleme devam ettiğini söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Demir, "Çocuklarımız gelene kadar bu eylemi sonlandırmayacağız. Çocuklarımızın dağda ne işi var? Ben oğlumu istiyorum, onu çok özledim. Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, dön evine." dedi.

Baba Zeki Öz de 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, evladına kavuşmak istediğini ifade etti.

Evladına kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Öz, "Oğlum geri dönsün diye her gün hasta halimle buraya geliyorum. Çocuklarımızı bize geri versinler. Evine dön oğlum." diye konuştu.