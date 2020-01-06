Noterlerde güvenli ödeme sistemi ve kredi kartı kullanımı için artık günler sayılıyor.

Uygulama 1 Şubat'ta başlayacak.

Yeni uygulama ile artık noterlerdeki harç ve masraflar kredi kartı ile ödenebilecek. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde halledilecek.

Para alışverişi güvenli olacak, dolandırıcılık son bulacak

Noterlerdeki bir diğer yenilik de tarafların karşılıklı ödemelerinde olacak.

Güvenli elektronik ödeme sistemi ile hırsızlık ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek.

Artık ikinci el satış için para taşımak gerekmeyecek. Alıcı, satış öncesinde parayı noterin emanet hesabına yatıracak, satış gerçekleşince de para satıcının hesabına aktarılacak.

Bu arada geçen yıl başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasına da devam edilecek.

Kaynak: TRT Haber