Noterlerde kredi kartıyla ödeme dönemi başlıyor06 Ocak 2020 Pazartesi 06:43 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 06:38
Sadece nakit parayla işlem yapan noterlerde ödemeler artık kredi kartıyla da yapılabilecek. Ayrıca güvenli ödeme sistemi ile de satış sırasındaki hırsızlık ve dolandırıcılıkların da önüne geçilecek. Uygulamaya 1 Şubat'ta geçilecek.
Noterlerde güvenli ödeme sistemi ve kredi kartı kullanımı için artık günler sayılıyor.
Uygulama 1 Şubat'ta başlayacak.
Yeni uygulama ile artık noterlerdeki harç ve masraflar kredi kartı ile ödenebilecek. Böylece işlemler daha hızlı ve kolay bir şekilde halledilecek.
Para alışverişi güvenli olacak, dolandırıcılık son bulacak
Noterlerdeki bir diğer yenilik de tarafların karşılıklı ödemelerinde olacak.
Güvenli elektronik ödeme sistemi ile hırsızlık ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek.
Artık ikinci el satış için para taşımak gerekmeyecek. Alıcı, satış öncesinde parayı noterin emanet hesabına yatıracak, satış gerçekleşince de para satıcının hesabına aktarılacak.
Bu arada geçen yıl başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasına da devam edilecek.
Kaynak: TRT Haber