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Türkiye
AA 21.04.2025 14:58

Nisan ayında 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru

Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede, mevsim normallerine göre nisan ayı en düşük sıcaklık rekoru kırıldı. En düşük sıcaklık -18 dereceyle Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ölçüldü.

Nisan ayında 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 13 Nisan'daki soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde pek çok şehirde hava sıcaklığı sıra dışı seviyelere indi.

Ani sıcaklık düşüşüyle bazı bölgelerde zirai don yaşanırken, bu durum tarım ürünlerinde önemli düzeyde hasara sebep oldu.

Nisan ayı mevsim normalleri göz önünde bulundurulduğunda bu yılın nisan ayında Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı.

Türkiye genelinde nisan ayında en düşük sıcaklık -18 dereceyle Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ölçüldü.

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