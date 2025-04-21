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Türkiye
AA 21.04.2025 12:57

Süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e çıktı

Kırklareli’ndeki bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin işletme sahibi dahil 3 kişi gözaltına alındı.

Süs havuzunda 4 kişinin elektrik akımına kapılmasına ilişkin gözaltı sayısı 3'e çıktı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda meydana gelen olaya ilişkin işletme sahibi E.F'nin ardından işletme ortaklarından H.D. ile elektrikçi S.A'nın soruşturma kapsamında gözaltına alınması kararı verdi.

Dün işletme sahibi E.F. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan işletme sahiplerinden E.F. ile H.D. ve elektrikçi S.A. adliyeye sevk edildi.

4 kişinin tedavisi devam ediyor

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki M.K. dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

Elektrik akımına kapılan çocuğun tedavisi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde, 3 kişinin tedavisi ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülüyor.

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Elektrik Kırklareli
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