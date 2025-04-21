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Türkiye
DHA 21.04.2025 13:19

Polisten kaçarken üst geçitten atladı, otomobilin üzerine düştü

Eskişehir'de polisten kaçarken yoldaki üst geçitten atlayıp, seyir halindeki otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı.

Polisten kaçarken üst geçitten atladı, otomobilin üzerine düştü
[Fotograf: DHA]

Polis ekipleri, yaya olarak dolaşan Ahmet Hakan Ş.’yi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi.

Bu sırada Ahmet Hakan Ş., koşarak Çevre Yolu Kartal Kavşağı'ndaki üst geçitten atladı ve seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.

Yalanan Ahmet Hakan Ş., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polisten kaçarken üst geçitten atladı, otomobilin üzerine düştü

Narkotik suçlardan kaydı olduğu belirtilen Ahmet Hakan Ş.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olay nedeniyle Eskişehir-Ankara Çevre Yolu'nda trafik tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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