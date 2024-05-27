Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü

Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, 22 yaşındaki Metehan Aydın idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, karşı istikametten gelen Ali Ç. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Metehan Aydın, 20 yaşındaki Esra Kartal ve 15 yaşındaki Mert Kartal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonette sıkışarak yaralanan Ali Ç. ve Adem İ. ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Akşam düzenlenecek nişan törenleri için alışverişten dönüyorlarmış

Kazada hayatını kaybeden Metehan Aydın ve Esra Kartal’ın akşam Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde kız isteme ve nişan merasiminin olduğu öğrenildi.

Genç çift ve gelin adayının erkek kardeşinin Burdur merkezde nişan alışverişi yaptıktan sonra köye döndükleri öğrenildi. Akşamki nişan ve isteme törenine hazırlık yaparken kaza haberi üzerine olay yerine gelen yakınları, genç çiftin ve Mert Kartal’ın hayatlarını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Burdur Valisi Türker Öksüz, kaza sonrası İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutan Yardımcı Albay Engin Hatipoğlu ile birlikte olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Öksüz yaptığı açıklamada, "Üzücü bir trafik kazası ile karşı karşıyayız. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Burdur istikametinden gelen bir otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçerek kamyonetle çarpışması sonucu 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşımızın da yaralandığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız şu anda Burdur Devlet Hastanesi’nde, onlara da acil şifalar diliyorum. Üzücü bir durum. Hastanede yaralılarımıza gerekli müdahale yapılıyor. Bu tür kazaların bir daha olmamasını temenni ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.