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Türkiye
TRT Haber 27.05.2024 18:04

Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı

Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Kazanın ardından tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobili altına aldı. Bir süre sürüklenen otobüs, kamyona çarparak durabildi.

4 aracın karıştığı zincirleme kaza, pazar akşamı Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yenice mevkiinde meydana geldi. Katliam gibi kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 40 kişi yaralandı.

Kazada ölenlerin otopsileri yapılarak cenazeler memleketlerine gönderildi. 8 kişinin cenazeleri; Diyarbakır'ın Bağlar, Hazro, Hani, Çermik ve Kocaköy ilçelerinde toprağa verildi. Adana ve Mersin'de çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri ise sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Otobüs şoförü tutuklandı

Kazaya neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan şoförün jandarmadaki ilk ifadesine TRT Haber ekibi ulaştı.

Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü.

Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

Otogar görüntüleri ortaya çıktı

Kazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı. Yolcuların terminalden çıktığı anlar böyle görüntülendi.

Kazanın ardından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı olayın sebep ve sonuçlarını tüm detayları ile araştırıyor.

Jandarma ekipleri gün ağarınca da olay yerindeki incelemelerini sürdürdü. Yolcuların etrafa savrulan kişisel eşyalarını tutanak eşliğinde karayolları ekiplerinden teslim aldı. 

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Mersin Trafik Kazası
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Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı
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