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Türkiye
AA, İHA 27.05.2024 17:05

Arabasıyla önce bir kişiye çarptı, sonra markete girdi

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan kişinin üzerine aracını süren zanlı, gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde aracıyla akaryakıt istasyonuna gelen L.Ö, aralarında husumet bulunan M.D'nin istasyondaki marketin önünde sigara içtiğini gördü.

Öfkesine hakim olamayan L.Ö, kullandığı hafif ticari aracı M.D'nin üzerine sürdü. M.D'nin, kaputunun üzerine düştüğü araç, camları kırarak marketten içeri girdi.

Hafif yaralanan M.D, sürücü L.Ö'ye karşılık vermeye çalıştı. İkili arasındaki kavgayı, çevredekiler önledi.

Arabasıyla önce bir kişiye çarptı, sonra markete girdi

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası, L.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Afyonkarahisar
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