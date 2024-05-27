Paraşütlerin ipleri birbirine dolandı, 20 metreden düştüler

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütleri çarpıştı.

Ercan Gündoğdu kontrolündeki paraşütün ipleri, S.E. hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan A.B.S. ile diğer paraşütteki S. E.’nin yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.