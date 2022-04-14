Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nisa bebeği terk eden anne hakkında iddianame kabul edildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Pendik'te Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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