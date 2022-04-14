Dolandırıcılar, yöntemleri arasına bir yenisini daha ekledi.

Son dönemde sahte HGS borcu mesajı gönderen dolandırıcılar, ağlarına düşürdüklerini dolandırıyorlar.

Kullanıcılar, cep telefonlarına gönderilen "HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz" mesajlarıyla tuzağa çekiliyor.

Linke tıklayan kullanıcılar sahte HGS sayfasına yönlendiriliyor.

Burada T.C. kimlik numarasını araç plakasını yazarak sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi isteniyor.

Kullanıcılar sosyal medyada paylaşıyor

Tuzağa düşmeyen bazı kullanıcılar, söz konusu tuzağı sosyal medyada paylaşarak bilinç oluşturulmasını sağladı.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı kendilerine gönderilen sahte HGS mesajlarını paylaştı.