Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.08.2024 13:03

Niğde'nin kelle söğüşü coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Niğde'nin önemli lezzetleri arasında yer alan "Niğde kelle söğüş" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Niğde'nin kelle söğüşü coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (NİTSO) yapılan açıklamaya göre, NİTSO, kentin yöresel ürünlerinin coğrafi işaretler aracılığıyla tescil edilerek koruma altına alınması ve ekonomik katma değerinin artırılması amacıyla başlattığı coğrafi işaret çalışmaları hızla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğunu belirtti.

Tescil ettirilen ürünlerin üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomiye en verimli biçimde entegre edilmesinin önemli olduğunu aktaran Katırcıoğlu, çalışmaları bu alanda yoğunlaştırdıklarını ifade etti.

Katırcıoğlu, böyle ürünleri güvenilir olarak piyasaya lanse etmenin tescille olabildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler kalite standartlarını yakalayan 'coğrafi işaret' ile mümkün olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak. Dolayısıyla Niğde’nin bu ürünleri markalaştırmasıyla kent bir marka şehir olacak. Bu ürünleri ne kadar arttırırsak kent için ekonomik anlamda fayda tescil etmiş olacağız. Tescil ettirmiş olduğumuz ürünlerimizle aynı zamanda ilimizin gastronomi turizmine de katkıda bulunuyoruz. Oda olarak Niğde Tahinlisi, Niğde Kalsiti, Niğde Tavası ve Niğde Kelle Söğüş'e coğrafi işaret tescili aldık. Niğde kelle söğüş coğrafi işaret tescilinin tüm üreticilere ve Niğde halkına hayırlı olmasını dilerim."

ETİKETLER
Niğde Coğrafi İşaretler
Sıradaki Haber
Orman yangınlarına karşı 7/24 nöbet tutuyorlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Kars'ta başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
14:32
Doğal gaz kombisine sıkışan kedi kurtarıldı
13:57
İhracatçılara 5 milyar liralık ilave destek geliyor
13:59
Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
13:47
Motoru arızalanan balıkçı teknesinin imdadına Sahil Güvenlik yetişti
13:29
Diyarbakır'da 81 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
Amasya'da 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu
FOTO FOKUS
İstanbul'da 90 asırlık keşif
İstanbul'da 90 asırlık keşif
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ